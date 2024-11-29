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2 декабря, 11:27
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В Калмыкии в Городовиковске завершился межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти Валерия Басанова.

В Калмыкии в Городовиковске завершился межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти Валерия Басанова.

Валерий - выпускник агрономического отделения Башантинского колледжа принимал активное участие во всех соревнованиях, был членом сборной команды техникума и района.

Это 21-ый межрегиональный турнир, памяти Басанова, в котором приняли участие волейбольные команды Городовиковска, администрации главы РК, городов Лагань, Ставрополь, Краснодарский край и поселок Ики-Чонос.

В результате захватывающей борьбы первое место у команды администрации главы РК, второе место у команды Городовиковска и третье место завоевала команда Краснодарского края.

Лучшими игроками турнира признаны - нападающий Никита Таренко, связующий Александр Шишикин, локирующий Артем Малунеев, либеро — Андрей Гольштейн, MVP – Андрей Шаляпин.

Фото: РФСОО "Федерация волейбола Республики Калмыкия"

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