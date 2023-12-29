25 января, 11:01
 -8 °C
96,17
88,28
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 13:43
НовостиСобытие

В Калмыкии увеличиваются расходы на поддержку семей с детьми. Об этом сообщается на сайте правительства республики

В Калмыкии увеличиваются расходы на поддержку семей с детьми. Об этом сообщается на сайте правительства республики

В прошлом году общий объем расходов на меры социальной поддержки таких семей составил 5 миллиардов 855 млн. рублей. Зафиксирован значительный рост по сравнению в предыдущими годами. В 2022-м на поддержку было затрачено 4 млрд 388 млн, в 2021 – более двух с половиной миллиардов. Поддержку получили почти 50 тысяч человек.

Также сообщается, что количество многодетных семей в Калмыкии увеличивается. Ключевые меры поддержки семей с детьми реализуются в рамках национального проекта «Демография».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия