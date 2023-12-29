В Калмыкии увеличиваются расходы на поддержку семей с детьми. Об этом сообщается на сайте правительства республики

В прошлом году общий объем расходов на меры социальной поддержки таких семей составил 5 миллиардов 855 млн. рублей. Зафиксирован значительный рост по сравнению в предыдущими годами. В 2022-м на поддержку было затрачено 4 млрд 388 млн, в 2021 – более двух с половиной миллиардов. Поддержку получили почти 50 тысяч человек.

Также сообщается, что количество многодетных семей в Калмыкии увеличивается. Ключевые меры поддержки семей с детьми реализуются в рамках национального проекта «Демография».