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8 ноября, 13:41
НовостиГосударство

В Калмыкии упростили льготы на землю строителям железной дороги Астрахань - Кизляр

В Калмыкии упростили льготы на землю строителям железной дороги Астрахань - Кизляр
Соответствующий закон приняли депутаты Народного Хурала на второй внеочередной сессии.

Отметим, право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность в Калмыкии имеют участники Великой Отечественной войны, строители железной дороги Астрахань - Кизляр, многодетные и семьи с ребенком-инвалидом, педагоги до 35 лет и ветераны боевых действий.

По данным Калмыцкого регионального общественного движения "Ветераны строительства и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр", земельные участки пока не получили 22 гражданина данной категории.

Как отметил министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии Мерген Дошкатаев, новый закон предусматривает отмену ценза оседлости.

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