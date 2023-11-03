В Калмыкии упростили льготы на землю строителям железной дороги Астрахань - Кизляр

Соответствующий закон приняли депутаты Народного Хурала на второй внеочередной сессии.

Отметим, право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность в Калмыкии имеют участники Великой Отечественной войны, строители железной дороги Астрахань - Кизляр, многодетные и семьи с ребенком-инвалидом, педагоги до 35 лет и ветераны боевых действий.

По данным Калмыцкого регионального общественного движения "Ветераны строительства и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр", земельные участки пока не получили 22 гражданина данной категории.

Как отметил министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии Мерген Дошкатаев, новый закон предусматривает отмену ценза оседлости.