В Калмыкии специалисты республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи примут участие во Всероссийской неделе родительской компетентности - 2024.

Неделя родительской компетентности стартует 2 декабря. Мероприятие организовано министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование».

В течение недели, со 2 по 8 декабря, специалисты из различных регионов страны будут проводить открытые лекции, вебинары, мастер-классы для родителей по актуальным темам, касающимся воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных трудностей и кризисных ситуаций.