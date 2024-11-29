1 декабря, 13:10
 0 °C
114,31
107,74
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 10:07
НовостиСобытиеОбщество

В Калмыкии специалисты республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи примут участие во Всероссийской неделе родительской компетентности - 2024.

В Калмыкии специалисты республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи примут участие во Всероссийской неделе родительской компетентности - 2024.

Неделя родительской компетентности стартует 2 декабря. Мероприятие организовано министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование».

В течение недели, со 2 по 8 декабря, специалисты из различных регионов страны будут проводить открытые лекции, вебинары, мастер-классы для родителей по актуальным темам, касающимся воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных трудностей и кризисных ситуаций.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия