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9 января, 10:08
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии сотрудники уголовного розыска Оренбургской области задержали мужчину.

В Калмыкии сотрудники уголовного розыска Оренбургской области задержали мужчину.

Подозреваемый июле 2019 года со двора дома, принадлежащего 37-летней жительнице села Истемис Домбаровского района, из металлической емкости похитил 800 литров дизельного топлива на общую сумму 36 000 рублей.

Мужчина, подрабатывая по хозяйству во дворе дома потерпевшей, сливал в канистры дизельное топливо, которое продавал местным жителям. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

32-летний мужчина, являясь фигурантом уголовного дела, объявленный в федеральный розыск, скрылся от следственных органов и был задержан в Элисте. Расследование уголовного дела продолжается.

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