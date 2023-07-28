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31 июля, 12:21
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В Калмыкии состоялся мемориальный турнир по стрельбе

В Калмыкии состоялся мемориальный турнир по стрельбе

Росгвардейцы посвятили мероприятие памяти сотрудника ОМОН младшего лейтенанта милиции Сергея Манкаева, погибшего при выполнении служебно-боевых задач.

На церемонии открытия турнира врио командира ОМОН «Ойрат» Росгвардии полковник полиции Евгений Б. подчеркнул значимость мероприятия для сослуживцев погибшего офицера и молодежи региона:

«Жизнь младшего лейтенанта милиции Сергея М. оборвали травмы, полученные во время боя с преступниками. Наш товарищ до последней минуты своей жизни был верен присяге и спецназовскому братству. Мы его помним. Он для нас - пример образцового выполнения служебного долга», - сказал офицер Росгвардии.

По итогу соревнований в командном зачете 3-е место присуждено бойцам моторизованного взвода, «серебро» у представителей 1-го оперативного взвода. А лидерами турнира стали росгвардейцы из 2-го оперативного взвода. В торжественной обстановке победителям и призерам вручены памятные грамоты.

Автор фото: Сергей Кравцов

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