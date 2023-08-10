В Калмыкии с начала года свыше 700 семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

Покупка жилья остается самым популярным направлением использования средств господдержки в республике. При этом семьи могут вступить в кооператив, взять кредит или построить дом. А вот ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда, использовать средства можно, когда ребенку исполнится три года. Однако, погасить основной долг или внести первоначальный взнос по ипотеке на эти средства можно сразу после рождения или усыновления малыша.

Важное условие - приобретаемое или строящееся жилье должно находиться в России.