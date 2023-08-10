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18 августа, 12:18
Новости

В Калмыкии с начала года более 200 - стам молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей

В Калмыкии с начала года более 200 - стам молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей

Всего объем направленных средств составил 11 млн. 280 тыс. рублей. Напомним, в соответствии с указом Главы Республики на выплату могут претендовать женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с начала 2019 года по конец 2024 го.

Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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