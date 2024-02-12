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13 февраля, 14:31
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В Калмыкии родители более 32,5 тысяч детей получили единое пособие в 2023 году.

В Калмыкии родители более 32,5 тысяч детей получили единое пособие в 2023 году.
Также мера поддержки была направлена более 1000 будущим мамам. Общая сумма выплат по Калмыкии составила свыше 3,5 миллиардов рублей. Напомним, единое пособие, объединившее сразу несколько мер социальной поддержки, выплачивается в стране уже 2 года. Господдержка направлена на помощь нуждающимся семьям, начиная от беременности женщины и до достижения ребенком 17 лет. Как отметили в ведомстве, работа по сохранению и защите традиционных семейных ценностей и в 2024-м, объявленном Годом семьи, будет продолжена. Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет от половины до 100% регионального прожиточного минимума. На пособие могут претендовать семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека.
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