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29 сентября, 09:28
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В Калмыкии Региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение» охвачены все 13 районов

В Калмыкии Региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение» охвачены все 13 районов

Так, в этом году продолжается возведение Городовиковской поликлиники на 200 посещений в смену. Ведутся работы по строительству здания поликлиники в с. Приютное. Как нам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в прошлом году открылись 10 фельдшерских пунктов и 3 врачебные амбулатории.

Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи.

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