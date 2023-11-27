В Калмыкии прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве инвалида

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя.

По версии следствия, 07.02.2023 в г.Элисте обвиняемый во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым – инвалидом 1 группы по зрению, в результате чего хозяйственным ножом нанес последнему два удара в заднюю поверхность левой и правой половин его грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.