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29 ноября, 09:50
НовостиПроисшествия

В Калмыкии прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве инвалида

В Калмыкии прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве инвалида

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя.

По версии следствия, 07.02.2023 в г.Элисте обвиняемый во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым – инвалидом 1 группы по зрению, в результате чего хозяйственным ножом нанес последнему два удара в заднюю поверхность левой и правой половин его грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.

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