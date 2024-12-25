В Калмыкии пройдет мастер-класс от легенды каратэ: Лечи Курбанова

28 декабря калмыцкие спортсмены, занимающиеся каратэ, тхэквондо и кикбоксингом, получат уникальную возможность повысить свой уровень в мастер-классе, который проведёт Лечи Курбанов. Спортсмен – многократный чемпион и призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса, призёр 8-го абсолютного чемпионата мира, кёкусинкай, абсолютный чемпион мира Ичигеки и один из лидеров сборной России по карате , кёкусинкай каратэ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК