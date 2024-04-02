В Калмыкии проходит фестиваль тюльпанов

Традиционно он приходится на апрель, когда степь покрывается дикоросами. Тюльпановые поля ежегодно манят в регион многочисленных туристов, желающих успеть созерцать их кратковременное цветение.

Но это еще и период, когда на вахту заступают госинспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий и Минприроды. И хотя до массового цветения тюльпанов Шренка и Биберштейна далеко, рейды уже начались. Ведь цель фестиваля – популяризация и охрана символа калмыцкой степи.

За сорванные цветы грозит штраф – от 2,5 тысяч до 1 млн рублей. Открытие фестиваль тюльпанов состоится в Элисте 6 апреля на площади Победы.

Добавим, что уже несколько лет мероприятие проходит в течение месяца на разных площадках.