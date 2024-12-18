В Калмыкии продолжается Спартакиада молодёжи, посвящённая 145-летию со дня рождения Героя Советского Союза Оки Ивановича Городовикова.

Сегодня состоятся соревнования по национальной стрельбе из лука по мишеням СУР, а также финальные схватки по греко-римской борьбе и национальной борьбе «Бөк бәрлдән».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Калмыки, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Астраханской области.

В рамках спартакиады прошли захватывающие схватки по национальной калмыцкой борьбе «Бөк бәрлдән» и греко-римской борьбе.

Видео: Министерство физической культуры и спорта РК