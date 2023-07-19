В Калмыкии продолжается самая ответственная и знаковая пора - уборка урожая

На сегодняшний день в Кетченеровском районе убрано три с половиной тысячи га зерновых. Как нам сообщили в пресс-службе администрации РМО, работы предстоит провести площади свыше 8000 га. А по информации регионального минсельхоза уборочную кампанию в республике планируют завершить в начале августа.

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составит 280 тыс.га. Из них 241 тысяча гектаров – озимой пшеницы.