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21 июля, 09:12
Новости

В Калмыкии продолжается самая ответственная и знаковая пора - уборка урожая

В Калмыкии продолжается самая ответственная и знаковая пора - уборка урожая

На сегодняшний день в Кетченеровском районе убрано три с половиной тысячи га зерновых. Как нам сообщили в пресс-службе администрации РМО, работы предстоит провести площади свыше 8000 га. А по информации регионального минсельхоза уборочную кампанию в республике планируют завершить в начале августа.

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составит 280 тыс.га. Из них 241 тысяча гектаров – озимой пшеницы.

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