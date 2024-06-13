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18 июня, 08:14
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В Калмыкии продолжается работа по подключению органов власти к системе электронного документооборота

В Калмыкии продолжается работа по подключению органов власти к системе электронного документооборота

Фото: Правительство Республики Калмыкия

Это позволит автоматизировать работу с документами, оптимизировать документооборот, повысить его эффективность.

В рамках обучающих семинаров специалисты проходят подготовку по эффективному межведомственному электронному взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти – от регистрации и контроля до исполнения документов.

В целом внедрение и развитие системы запланировано до 2030 года», - отметила первый заместитель министра цифрового развития РК Байир Манджиева.

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