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30 августа, 11:45
Новости

В Калмыкии продолжается подготовка к отопительному сезону

В Калмыкии продолжается подготовка к отопительному сезону

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации на сегодняшний день промыто и опресовано 80% отопительной системы многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации продолжают работать в штатном режиме. За минувшую неделю было зафиксировано более 70 утечек на водоводах и сетях водоснабжения.

Эти и другие вопросы обсудили на аппаратном совещании с участием Главы Администрации города и структурных подразделений.

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