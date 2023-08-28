В Калмыкии продолжается подготовка к отопительному сезону

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации на сегодняшний день промыто и опресовано 80% отопительной системы многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации продолжают работать в штатном режиме. За минувшую неделю было зафиксировано более 70 утечек на водоводах и сетях водоснабжения.

Эти и другие вопросы обсудили на аппаратном совещании с участием Главы Администрации города и структурных подразделений.