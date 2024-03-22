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26 марта, 08:35
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием

В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием

В текущем году в рамках реализации восьми проектов мелиорации будет высажено 5 млн саженцев джузгуна. Обработанная площадь составит около 4,5 тыс. гектаров. Как нам сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, территории с фитомелиорантами защитят от животных электроизгородью.

Работы проинспектировал профильный министр Тимур Гаваев совместно с главой Лаганского РМО Юрием Когаевым.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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