26 марта, 08:35
В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием
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В текущем году в рамках реализации восьми проектов мелиорации будет высажено 5 млн саженцев джузгуна. Обработанная площадь составит около 4,5 тыс. гектаров. Как нам сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, территории с фитомелиорантами защитят от животных электроизгородью.
Работы проинспектировал профильный министр Тимур Гаваев совместно с главой Лаганского РМО Юрием Когаевым.
Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии