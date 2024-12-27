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10 января, 12:52
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В Калмыкии продолжается акция «Российский детский дед Мороз».

В Калмыкии продолжается акция «Российский детский дед Мороз».

Ребята «Движения первых» Эрдниевской средней школы Юстинского района принимают активное участие во всероссийской акции. К ним присоединились и маленькие активисты детского сада «Алтн Булг».

Дети поздравили с новым годом сотрудников полиции и МЧС, работников торговли, операторов котельной школы, работников экстренных служб. Они подготовили для них подарки, сделанные своими руками, новогодние открытки и сладости.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия

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