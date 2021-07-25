В Калмыкии продлен режим ограничений до 26 сентября включительно

Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространения COVID-19.



Таким образом, в Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования - это масочный режим и социальная дистанция. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.



Более того, запрещено проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составили степной фестиваль искусства «Кони Ветра» без очного присутствия зрителей и с учетом всех мер предосторожности, торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, а также мероприятия на открытом воздухе. Разрешены спортивные мероприятия без зрителей с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе домашние матчи команды «Уралан».



«Мы проходим пик заболеваемости, и уже вышли на плато. В Калмыкии не наблюдается роста по заболеванию новой коронавирусной инфекцией. Эпицентр перешел из города в районы, в целом нет отрицательной динамики. Кроме того, в Калмыкии растет число вакцинированных. Дефицита в вакцине нет», — отметил Глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Во всех медучреждениях можно привиться вакциной «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последняя была доставлена в Калмыкию на этой неделе в количестве 63 000 доз и уже перераспределена во все районы республики.

Количество вакцинированных в республике составляет более 64 тыс. человек. Всего по региону функционирует 14 стационарных пунктов вакцинации. Созданы 15 мобильных бригад на базе районных больниц и БУ РК «Городская поликлиника».

«Мы не идем на спад, мы находимся на стадии плато. Не пренебрегайте мерами защиты: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, обрабатывайте руки. Это спасет вас и ваших близких», — добавила Оксана Курдюкова, замминистра здравоохранения Калмыкии.