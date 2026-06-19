22 июня, 13:08
 24 °C
84,17
73,44
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июня, 12:42
НовостиСобытие

В Калмыкии почти 60 работодателей представят 260 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Калмыкии почти 60 работодателей представят 260 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Основная цель — обеспечить кадровую потребность предприятий, повысить информированность граждан о доступных карьерных траекториях и перспективных профессиях. «В федеральном этапе прошлого года участвовали 45 работодателей, которые представили порядка 250 вакансий, мероприятия посетили более 330 жителей региона», — отметила вице-премьер, министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия