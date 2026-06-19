В Калмыкии почти 60 работодателей представят 260 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства
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Основная цель — обеспечить кадровую потребность предприятий, повысить информированность граждан о доступных карьерных траекториях и перспективных профессиях. «В федеральном этапе прошлого года участвовали 45 работодателей, которые представили порядка 250 вакансий, мероприятия посетили более 330 жителей региона», — отметила вице-премьер, министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.