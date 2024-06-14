В Калмыкии отремонтируют дорогу к местам отдыха в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги»

На автодороге Утта – Юста – Цаган Аман преобразится участок протяженностью 13 км. Специалисты закончили подготовительные работы, установили временные дорожные знаки и информационные щиты.

Сегодня подрядчики ведут работы по фрезерованию покрытия. дорога популярна у жителей Калмыкии, ведь она ведет к побережью реки Волга. Здесь находится пляж и места для рыбалки.

Напомним, благодаря нацпроекту в прошлом году удалось отремонтировать более 160 км автомобильных дорог и восемь мостов в регионе.