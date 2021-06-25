В Калмыкии наступают самые горячие дни

По прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня прогреется заметно выше сорока градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность высшего, 5-го класса, сообщает управление МЧС. Жителям следует быть осторожнее. Держаться в тени, ближе к водоемам или фонтанам, не выходить на улицу без надобности и следить за сочувствием.

Немало элистинцев пострадали от палящего солнца. Люди падают в обморок прямо на остановках, на рабочем месте, в магазинах, сообщили врачи скорой помощи. Если раньше люди устремлялись на Колонский пруд, чтобы окунуться в прохладную воду, то теперь Роспотребнадзор запрещает открывать пляжный сезон. Потому здесь непривычно тихо.

А вот на работе аграриев установившийся зной не сказывается, сообщили в профильном министерстве. Это благоприятная погода для уборки урожая, а дождь может только помешать взятым темпам.

Уже с 22 числа жители региона вдохнут свежего воздуха. Ожидается понижение температуры воздуха и долгожданные дожди с усилением ветра. Ну, а пока на всей территории республики сохраняется аномальная жара и чрезвычайная пожароопасность.