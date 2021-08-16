В Калмыкии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и по гриппу

Об этом сообщили в региональном Минздраве. В регион уже поступило более 50 тысяч доз препаратов. Напомним, прививочная кампания стартовала месяц назад. В зоне риска и беременные им уделяется особое внимание. В Республиканской женской консультации побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

25-летняя Амуланг Оргадыкова в ожидании второго ребенка. В период коронавируса и роста заболеваемости сезонным гриппом она беспокоится о здоровье: своем и будущего малыша. Поэтому после консультации врача, решила вакцинироваться.

Доказано, что вакцинация матери - это наилучшая защита для ребенка, поскольку до 6-месячного возраста младенцев от гриппа не вакцинируют. У беременных сезонное заболевание может протекать тяжело и вызвать осложнения.

Беременным рекомендуется вакцинация от гриппа, начиная со второго триместра, тем более, если беременность протекает в период сезонных эпидемий. Считается, что после иммунизации женщина передает иммунную защиту и ребенку до первых месяцев его жизни.

В прошлом году, благодаря антигриппозной вакцинации в Калмыкии были зафиксированы лишь единичные случаи заболевания. В текущем - с начала нынешней кампании привились более двухсот женщин на втором и третьем триместре беременности.

Пока в регион поступило более 12 тысяч доз «Совигриппа» и свыше 38 тысяч – «Ультра-квадри». За месяц охвачено свыше 40 тысяч жителей. Медики не советуют затягивать с прививкой от сезонного гриппа из-за того, что продолжает циркулировать коронавируса. Доказано, что одновременное заражение и тем, и другим отягощает лечение каждого вируса, говорит инфекционист городской поликлиники с 33-летним стажем Райза Санджиева.

По словам врачей, иммунитет от гриппа формируется через две недели после прививки и сохраняется в течение года. Что касается нынешней кампании, то она продлится до конца ноября.