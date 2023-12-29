В Калмыкии местный житель предстанет перед судом за незаконное потребление электроэнергии на сумму более 29 млн рублей. Об этом сообщили нам сегодня в прокуратуре.

Сейчас вы видите оперативные кадры регионального МВД. По версии следствия, на протяжении двух лет, с 2019 года, местный житель организовал и возглавил преступную группу с целью незаконного потребления электроэнергии.

Они установили на территории Элисты две майнинговые фермы по добыче криптовалюты, на которых продолжительное время осуществлялось безучетное потребление электроэнергии.