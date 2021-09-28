В Калмыкии, как и по всей стране, продолжается Всероссийская перепись населения

Впервые - в цифровом формате. Если раньше приходилось заполнять бумажные анкеты, то сейчас процесс сбора данных упростился и ускорился. Сведения о населении республики собираются на 76 участках, в их числе – 5 стационарных, расположенных в многофункциональных центрах.

Но с пятницы можно было заполнить опросные листы только онлайн и самостоятельно. А с понедельника начался адресный обход.

Сегодня наши корреспонденты вместе с переписчиками отправились по домам жителей Элисты. Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».