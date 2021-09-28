19 октября, 18:19
 7 °C
82,68
70,97
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 октября, 12:06
НовостиОбщество

В Калмыкии, как и по всей стране, продолжается Всероссийская перепись населения

В Калмыкии, как и по всей стране, продолжается Всероссийская перепись населения

 

Впервые - в цифровом формате. Если раньше приходилось заполнять бумажные анкеты, то сейчас процесс сбора данных упростился и ускорился. Сведения о населении республики собираются на 76 участках, в их числе – 5 стационарных, расположенных в многофункциональных центрах.

Но с пятницы можно было заполнить опросные листы только онлайн и самостоятельно. А с понедельника начался адресный обход.

 Сегодня наши  корреспонденты вместе с переписчиками отправились по домам жителей Элисты. Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия