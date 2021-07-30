В Калмыкии готовятся к переписи населения

Каким образом можно принять участие? Какие документы нужно предъявлять? Будут ли проверять озвученные данные? Ответы на все эти вопросы теперь можно получить по номеру горячей линии (8-800-707-20-20). Более 170 операторов контакт-центра будут ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 утра до 9 вечера.

Напомним, масштабное социологическое исследование пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле, а окончательные – в 4 квартале 2022 года.