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27 сентября, 12:26
НовостиОбществоГосударство

В Калмыкии готовятся к переписи населения

В Калмыкии готовятся к переписи населения

Каким образом можно принять участие? Какие документы нужно предъявлять? Будут ли проверять озвученные данные? Ответы на все эти вопросы теперь можно получить по номеру горячей линии (8-800-707-20-20). Более 170 операторов контакт-центра будут ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 утра до 9 вечера.

 Напомним, масштабное социологическое исследование пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле, а окончательные – в 4 квартале 2022 года. 

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