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20 февраля, 13:38
Новости

В Калмыкии готовятся к нашествию азиатской саранчи

В Калмыкии готовятся к нашествию азиатской саранчи

Россельхозцентр подвел итоги мониторинга этих вредителей. По данным ведомства, азиатская перелетная саранча будет массово размножаться в регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Под ударом – поля Калмыкии, Кубани, Астраханской и Волгоградской областей и Адыгеи и, а также нашествие этого вида саранчи ожидают в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

Для противостояния этой угрозе только в ЮФО планируется обработать около 120 тысяч гектаров посевов.

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