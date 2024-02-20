В Калмыкии готовятся к нашествию азиатской саранчи

Россельхозцентр подвел итоги мониторинга этих вредителей. По данным ведомства, азиатская перелетная саранча будет массово размножаться в регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Под ударом – поля Калмыкии, Кубани, Астраханской и Волгоградской областей и Адыгеи и, а также нашествие этого вида саранчи ожидают в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

Для противостояния этой угрозе только в ЮФО планируется обработать около 120 тысяч гектаров посевов.