В Калмыкии глава Бату Хасиков и председатель правительства РК Гиляна Босхомджиева поздравили с профессиональным праздником калмыцких спасателей.

На торжественном заседании были подведены итоги работы ведомства за 2024 год. В 2025 году в республике будут открыты два новых ПСП и продолжится развитие службы пожаротушения. Кроме того, около 90 млн рублей в 2025 –2026 годах планируется направить на укрепление системы оповещения населения. На развитие программы «Безопасный город» в ближайшие два года будет направлено 200 млн рублей.

Почетным званием «Заслуженный спасатель» награждены Николай Кирилловский и Эрдни Болдырев. Почетной грамотой Правительства РК награжден личный состав ГУ МЧС РФ по РК и генерал-майор Мерген Мальтинов. Благодарности Правительства РК вручены сотрудникам управления Елене Лещенко, Галине Фоминой, Станиславу Малиеву, Бадме Опиеву и Вере Овчаровой.

Фото: Правительство Республики Калмыкия