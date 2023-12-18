В Калмыкии единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей назначена более 400 молодым мамам

Объем направленных средств составил 16 млн рублей из республиканского бюджета. В соответствии с указом Главы Республики на эту выплату могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства соцразвития труда и занятости.