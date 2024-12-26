В Калмыкии чествовали чемпионов.

В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась встреча с победителями и призёрами международных первенств и чемпионатов 2024 года.

И. о. министра физической культуры и спорта РК Константин Батыров поздравил спортсменов с высокими достижениями на международных соревнованиях. Особо был отмечен неоценимый вклад тренеров в воспитание и подготовку спортсменов, их профессионализм и преданность своему делу. Константин Батыров вручил сертификаты на приобретение спортивной экипировки 11 спортсменам. Отличные новости прозвучали здесь: заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира Санджи Каруев признан спортсменом десятилетия. В Калмыкии будет создан музей спорта.

В этом году учреждено почётное звание «Заслуженный тренер Республики Калмыкия». А с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в закон «О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия», согласно которым спортсмены тренеры будут получать стипендии и премии за высокие достижения.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК