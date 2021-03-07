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26 марта, 10:09
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В Калмыкии будет создан центр реинтродукции дрофиных

В Калмыкии будет создан центр реинтродукции дрофиных

Разработать, утвердить и реализовать комплексный план мероприятий - такое поручение дал президент страны.

Пилотный проект по возвращению редких видов птиц в их естественную среду обитания - очередной шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса и сохранению уникальной природы нашей страны.

Считающаяся одним из символов степей, ранее широко распространенная в степной зоне дрофа сейчас занесена в Красную книгу России и лишь изредка встречается в восточных районах Калмыкии. Комментарии специалистов в дневном выпуске новостей в 14.30.

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