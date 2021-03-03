В Калмыкии аграрии ведут подготовку к весенне-полевым работам

В районах в настоящее время проводят боронование почв и их подкормку, а также предпосевную культивацию. Одновременно с этим в Калмыкии активно затапливают лиманные сенокосы. В текущем году планируется затопление лиманных сенокосов на площади более 27 тысяч гектаров. При условии затопления планируемой площади сельхозтоваропроизводители планируют заготовить более 40 тысяч тонн грубых кормов.

К весенне-полевым работам и севу яровых культур готовятся в эти дни и в Городовиковском районе. Так, по результатам прошлого года в связи с сложившимися погодными условиями, с почвенной засухой, по сравнению с 2019 годом снизился валовый сбор зерна почти на 12 тысяч тонн. В этот осенне-зимний период выпало более 230 миллиметров осадков. Запасы продуктивной влаги удовлетворительные для проведения весенне-полевых работ.

Под урожай этого года яровые будут размещены на площади 22 тысячи гектаров. Озимые на площади 29 тысяч гектаров находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время началась их подкормка: внесение минеральных удобрений. Основная фаза развития – начало кущения. Несколько хозяйств начали яровое сеяние и посев гороха. Но к массовому севу яровых аграрии приступят, когда почва достигнет физической спелости.