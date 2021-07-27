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19 августа, 11:17
НовостиОбразование

В Калмыцком государственном университете подвели итоги приемной кампании

В Калмыцком государственном университете подвели итоги приемной кампании

 В текущем году в опорном ВУЗе был набор на 1 235 бюджетных мест,  абитуриенты могли выбрать пять направлений подготовки вместо трёх. Впервые был объявлен набор на новую программу бакалавриата – «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение».

А для тех, кто получил 100 баллов по итогам ЕГЭ в КалмГУ заработала новая поощрительная программа – при поступлении такие студенты получают единоразовую премию в размере 100 тысяч рублей.

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