В Калмыцком государственном университете подвели итоги приемной кампании

В текущем году в опорном ВУЗе был набор на 1 235 бюджетных мест, абитуриенты могли выбрать пять направлений подготовки вместо трёх. Впервые был объявлен набор на новую программу бакалавриата – «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение».

А для тех, кто получил 100 баллов по итогам ЕГЭ в КалмГУ заработала новая поощрительная программа – при поступлении такие студенты получают единоразовую премию в размере 100 тысяч рублей.