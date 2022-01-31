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25 февраля, 13:53
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В КалмГУ завершается Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Worldskills Russia

В КалмГУ завершается Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Worldskills Russia

 

 Организатором конкурсных площадок выступает Факультет среднего профессионального образования. Соревнования проходят по следующим направлениям: «Ветеринария», «Геопространственные технологии», «Предпринимательство», «Веб-технологии» и впервые представленная «Пожарная безопасность».

 Всего около 100 участников: это студенты, школьники и преподаватели со всей республики.

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