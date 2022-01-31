25 февраля, 13:53
В КалмГУ завершается Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Worldskills Russia
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Организатором конкурсных площадок выступает Факультет среднего профессионального образования. Соревнования проходят по следующим направлениям: «Ветеринария», «Геопространственные технологии», «Предпринимательство», «Веб-технологии» и впервые представленная «Пожарная безопасность».
Всего около 100 участников: это студенты, школьники и преподаватели со всей республики.