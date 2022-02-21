В КалмГУ выделят гранты на СтартАпы

Конкурс проводится для студентов выпускных курсов – участников проекта «Стартап как диплом». Заявки принимаются до 25 марта. Организаторы ждут от участников новые идеи по оптимизации работы университета, развитию цифровых сервисов, благоустройству корпусов.

Кстати, ректор ВУЗа Бадма Салаев сегодня отмечает свой День рождения. Руководит университетом он уже почти 12 лет. Сам он выпускник КалмГУ. Он прошел путь от секретаря комсомольской организации Элисты до министра образования и культуры. И несколько напряженных лет на посту заместителя Председателя Правительства республики. И тот факт, что Калмыцкий университет в числе 121 ВУЗа-участника федеральной программы «Приоритет-2030», без сомнения, заслуга Бадмы Салаева.