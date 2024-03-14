В КалмГУ впервые в истории вуза приступили к реализации программы повышения квалификации «Помощник прокурора района (города)» с участием сотрудников надзорного ведомства Калмыкии

В опорном вузе надеются, что это обеспечит высокое качество подготовки специалистов.

📍За 5 лет взаимодействия в рамках двустороннего Соглашения о сотрудничестве в университете проведен ряд мероприятий в области укрепления юридического образования, повышения уровня правовой грамотности в регионе, практикоориентированного обучения студентов.

💥 На факультете управления и права проведены 3 профильных олимпиады, в которых приняли участие более 1500 школьников республики.

«Очень важно, что мы объединили усилия в целях развития потенциала будущих юристов и наработали успешный опыт взаимодействия», отметил ректор Бадма Салаев.