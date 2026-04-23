️В КалмГУ пройдёт Международный фестиваль русского языка и культуры.

Мероприятие под названием «Русский язык объединяет континенты» приурочено к 20-летию факультета довузовской подготовки и обучения иностранных граждан. Фестиваль включает конкурсную программу для студентов-иностранцев, Весеннюю языковую школу «Русское слово» и VIII Международную дистанционную олимпиаду по русскому языку и страноведению. В рамках конкурсной программы участники смогут проявить себя в номинациях «Лучшее стихотворение, песня, монолог на русском языке», «Лучший коллективный творческий номер», а также в заочно-очных конкурсах: фото, рисунков и сочинений. Для гостей запланированы открытые занятия по лексике и грамматике, лингвострановедческая экскурсия по достопримечательностям Элисты. Итоги олимпиады и конкурсной программы подведут на гала-концерте и церемонии награждения.

В фестивале участвуют делегации российских вузов из Москвы, Астрахани, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Майкопа. Заявки для участия подали около 400 иностранных обучающихся в России из более чем сорока стран мира.

