23 марта, 20:48
В КалмГУ продолжает работу образовательный лагерь при Малой академии наук
Он специально организован во время весенних каникул для учащихся старших классов со всей республики. В нём принимают участие 145 школьников.
В рамках образовательного лагеря для ребят проводят специальные мастер-классы, учебные занятия, устраивают олимпиады по различным дисциплинам, экскурсии по факультетам университета, коммуникативные блоки, научно-практический семинары, спортивные мероприятия.
Как признаются сами ребята, дни в весеннем образовательном лагере проходят очень насыщенно и весело.
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