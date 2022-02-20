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23 марта, 20:48
НовостиОбразование

В КалмГУ продолжает работу образовательный лагерь при Малой академии наук

В КалмГУ продолжает работу образовательный лагерь при Малой академии наук

Он специально организован во время весенних каникул для учащихся старших классов со всей республики. В нём принимают участие 145 школьников.

В рамках образовательного лагеря для ребят проводят специальные мастер-классы, учебные занятия, устраивают олимпиады по различным дисциплинам, экскурсии по факультетам университета, коммуникативные блоки, научно-практический семинары, спортивные мероприятия.

Как признаются сами ребята, дни в весеннем образовательном лагере проходят очень насыщенно и весело.

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