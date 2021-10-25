В КалмГУ откроется медицинский факультет

Университет получил лицензию на открытие. На базе опорного ВУЗа появятся направления «Педиатрия» и «Лечебное дело». Об этом сообщает Глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

«Особенно важно для нас, что мы осуществили наказ Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова. Он уделял особое внимание подготовке кадров для народного хозяйства и мечтал об открытии в университете специальности «Ветеринария» и медицинского факультета. Теперь все это стало реальностью».

Руководитель региона поблагодарил коллег из федеральных центров, Правительство республики и региональный Минздрав, коллектив Калмыцкого университета и лично его ректора Бадму Салаева за взаимодействие.

Помимо этого, Глава региона выразил особую благодарность Министерству здравоохранения России и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки за принятое решение об открытии факультета, а также отметил: «Это – результат огромной и слаженной работы».

Глава Калмыкии напомнил, в этом году КалмГУ также стал участником самой масштабной программы трансформации высшей школы – «Приоритет 2030». В нее, в том числе, заложено открытие медицинских направлений подготовки, создание высшей медицинской школы.

Бату Хасиков добавил: «Сейчас наша задача – привлечь больше кадров в медицинские организации Калмыкии. И создание медицинского факультета в опорном ВУЗе республики – это огромный шаг вперёд в нашей совместной работе в данном направлении».