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20 ноября, 14:33
Новости

В Ики-Буруле построили шесть контейнерных площадок для мусора

В Ики-Буруле построили шесть контейнерных площадок для мусора

Они расположены вблизи 38 многоквартирных домов. Раньше икибурульцы вынуждены были идти по грязи к ближайшему контейнеру. Сейчас на благоустроенных огороженных площадках установлены емкости для сбора бытового мусора. Рядом отделение для крупногабаритных отходов. Также предусмотрен септик для слива жидкостей.

Проект реализован в рамках программы «Развитие муниципального хозяйства Ики-Бурульского РМО».

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