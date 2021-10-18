В Ики-Буруле построили шесть контейнерных площадок для мусора

Они расположены вблизи 38 многоквартирных домов. Раньше икибурульцы вынуждены были идти по грязи к ближайшему контейнеру. Сейчас на благоустроенных огороженных площадках установлены емкости для сбора бытового мусора. Рядом отделение для крупногабаритных отходов. Также предусмотрен септик для слива жидкостей.

Проект реализован в рамках программы «Развитие муниципального хозяйства Ики-Бурульского РМО».