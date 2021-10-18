20 ноября, 14:33
В Ики-Буруле построили шесть контейнерных площадок для мусора
Они расположены вблизи 38 многоквартирных домов. Раньше икибурульцы вынуждены были идти по грязи к ближайшему контейнеру. Сейчас на благоустроенных огороженных площадках установлены емкости для сбора бытового мусора. Рядом отделение для крупногабаритных отходов. Также предусмотрен септик для слива жидкостей.
Проект реализован в рамках программы «Развитие муниципального хозяйства Ики-Бурульского РМО».
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