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17 февраля, 17:11
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В Государственной Думе обсуждается законопроект об обеспечении детей-сирот жильём

В Государственной Думе обсуждается законопроект об обеспечении детей-сирот жильём

 Как известно, большинство представителей этой категории стоят в очередях десятки лет. Как подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в решении этого вопроса должны быть прозрачность и честный подход. В Калмыкии –  это направление в числе приоритетных.

В минувшем году жильём были обеспечены 27 несовершеннолетних данной льготной категории, в начале 2022 года - еще 8 получили ключи от новых квартир. Следует также сказать о том, что по инициативе прокурора республики принят региональный закон, предусматривающий выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам. На реализацию проекта в ресбюджете предусмотрено около 90 миллионов рублей.

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