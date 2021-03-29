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15 апреля, 15:43
НовостиСтроительство

В Городовиковском районе обновляются дороги

В Городовиковском районе обновляются дороги

 

И жителям Калмыкии, а также соседних регионов теперь будет удобнее путешествовать. В этом году преображения ждут две основные магистрали: Городовиковск-Сальск и Тахта-Городовиковск. Уже заасфальтированы 4 километра в направлении Ростовской области. Осталось еще 7. И все это  - в рамках Национального проекта.

А вот подъезд со стороны Ставропольского края, это 33 километра находится в неудовлетворительном состоянии уже давно, новый асфальт здесь появится в скором времени на участке 11 километров.

 

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