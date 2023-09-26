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29 сентября, 09:00
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В Городовиковском районе медицинское учреждение не обеспечило доступность медицинской помощи для инвалидов и маломобильных групп населения

В Городовиковском районе медицинское учреждение не обеспечило доступность медицинской помощи для инвалидов и маломобильных групп населения

Прокуратура Городовиковского района провела проверку исполнения законодательства в сфере доступности медицинской помощи. Установлено, что в здании БУ РК «Городовиковская районная больница» отсутствуют адаптированные поручни; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные расширенные дверные проемы.

По результатам рассмотрения материалов административного производства должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

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