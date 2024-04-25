2 мая, 08:57
В городе Лагань планируют ремонт Статуи Будды Майтрейи
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На сегодняшний день начаты работы по монтажу строительных лесов. Предстоит провести окраску статуи и укрепить конструкции. Как отметил настоятель Отхон Гелюнг, все работы и закупка материалов осуществляется за счёт добровольных пожертвований.
Напомним, эта статуя самая высокая в Европе, её высота - 13,5 метров. Считается, что божество приносит благо всем, кто ее увидит.
Фото: Лаганский район