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2 мая, 08:57
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В городе Лагань планируют ремонт Статуи Будды Майтрейи

В городе Лагань планируют ремонт Статуи Будды Майтрейи

На сегодняшний день начаты работы по монтажу строительных лесов. Предстоит провести окраску статуи и укрепить конструкции. Как отметил настоятель Отхон Гелюнг, все работы и закупка материалов осуществляется за счёт добровольных пожертвований.

Напомним, эта статуя самая высокая в Европе, её высота - 13,5 метров. Считается, что божество приносит благо всем, кто ее увидит.

Фото: Лаганский район

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