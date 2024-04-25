В городе Лагань планируют ремонт Статуи Будды Майтрейи

На сегодняшний день начаты работы по монтажу строительных лесов. Предстоит провести окраску статуи и укрепить конструкции. Как отметил настоятель Отхон Гелюнг, все работы и закупка материалов осуществляется за счёт добровольных пожертвований.

Напомним, эта статуя самая высокая в Европе, её высота - 13,5 метров. Считается, что божество приносит благо всем, кто ее увидит.

Фото: Лаганский район