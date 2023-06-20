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22 июня, 13:54
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В городе Дзержинск проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы

В городе Дзержинск проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы

В городе Дзержинск Нижегородской области проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы

Турнир проводится в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Калмыкию представляет кандидат в мастера спорта Улана Шараева. Напомним, она капитан сборной команды по плаванию республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта.

Фото: Центр адаптивного спорта Калмыкии

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