22 июня, 13:54
В городе Дзержинск проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы
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В городе Дзержинск Нижегородской области проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы
В городе Дзержинск Нижегородской области проходит чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы
Турнир проводится в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Калмыкию представляет кандидат в мастера спорта Улана Шараева. Напомним, она капитан сборной команды по плаванию республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта.
Фото: Центр адаптивного спорта Калмыкии