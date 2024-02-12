В год семьи новые способы ее поддержки и защиты.

Какие мероприятия будут проходить в рамках реализации Указа Президента - один из актуальных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания республиканского Правительства. В регионе создан оргкомитет и утвержден план мероприятий. Их 89. Семинары, конкурсы, фестивали будут проходить ежемесячно. Объявление года семьи еще раз расставляет акценты для всех профильных ведомств, для работы Правительства и муниципалитетов, отметила премьер - министр Гиляна Босхомджиева. Также была заслушана информация о проведении весенне-полевых работ. Стоит задача не только произвести сев яровых культур в оптимально агротехнические сроки, но и с внесением необходимого количества минеральных удобрений. Как в регионе реализуется нацпроект « Безопасные качественные дороги» отчитались представители профильного министерства, которым дано поручение: представить в Правительство республики информацию об устранении выявленных недостатков дорожных работ, провести проверку об исполнении подрядными организациями своих гарантийных обязательств по контрактам.