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15 августа, 08:47
Новости

В этот день в 1958 году по решению Калмоблисполкома областная редакция радиовещания была преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров КАССР

В этот день в 1958 году по решению Калмоблисполкома областная редакция радиовещания была преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров КАССР
С тех пор в быт калмыцкого народа прочно вошло радио. Калмыцкое радиовещание с 1957 года ведет свои передачи на калмыцком и русском языках. А спустя несколько лет вышло постановление Совета министров КАССР, в котором говорилось: «В ознаменование 100 – летия г.Элисты программу передач комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров КАССР именовать – «Радиостанция Элиста».
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