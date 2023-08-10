В этот день в 1958 году по решению Калмоблисполкома областная редакция радиовещания была преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров КАССР

С тех пор в быт калмыцкого народа прочно вошло радио. Калмыцкое радиовещание с 1957 года ведет свои передачи на калмыцком и русском языках. А спустя несколько лет вышло постановление Совета министров КАССР, в котором говорилось: «В ознаменование 100 – летия г.Элисты программу передач комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров КАССР именовать – «Радиостанция Элиста».