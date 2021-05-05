В этом году в Лагани появится новый парк

Он вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов. Работы на площадке начались в апреле. Сейчас строители приступили к разбивке участков для устройства плиточного покрытия. Новое общественное пространство, которое будет благоустроено до конца сентября, станет местом привлечения туристов. Ольга Эняева подробнее.

Буквально через несколько месяцев эта строительная площадка кардинально изменится. Здесь появится красивое общественное пространство. Лаганцы решили его назвать «Мелодия Каспия». Владимир Откидычев уже строит планы. Ждет обустройства береговой зоны будущего городского парка, чтобы проводить досуг вместе с внуками.

Напомню, дизайн-проект парка вошел в число победителей Всероссийского конкурса в 21 году. Он проходил в Нижнем Новгороде. Делегацию Калмыкии возглавил глава региона Бату Хасиков. По его мнению, уникальный проект войдет в список обязательных туристических маршрутов. На территории появятся точки торговли, развлечений. Будет предусмотрена спортивная площадка и зона отдыха. «Изюминка» – Каспийское море. И именно это обыгрывается в проекте. Его стоимость, учитывая все виды бюджетов, - около 60 миллионов рублей.

А в рамках программы комфортной городской среды в Лагани приступили к благоустройству парка имени Кирова. Именно этот объект жители города выбралив ходе голосования. Здесь будут установлены новая тротуарная плитка, детская игровая площадка, скамейки, фонари.

Благодаря участию в федеральных программах в Калмыкии за последние годы благоустроены многие общественные территории республики. В этом году новые парки появятся в Элисте, Кетченерах, Ики-Буруле. Детская игровая площадка в Яшалте.