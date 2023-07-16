18 июля, 09:15
В этом году в Калмыкии ведется капремонт Загородной резиденции Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Там разместится молодежный центр. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется открыть арт-пространство для молодежи, звукозаписывающую студию, коворкинг-центр, мастерские и многое другое.
Как отметила исполняющая обязанности руководителя Агентства по делам молодежи региона Наталья Болдырева, место станет центром притяжения для творческих молодых людей со всей России.