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18 июля, 09:15
НовостиСтроительство

В этом году в Калмыкии ведется капремонт Загородной резиденции Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова

В этом году в Калмыкии ведется капремонт Загородной резиденции Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова

Там разместится молодежный центр. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется открыть арт-пространство для молодежи, звукозаписывающую студию, коворкинг-центр, мастерские и многое другое.

Как отметила исполняющая обязанности руководителя Агентства по делам молодежи региона Наталья Болдырева, место станет центром притяжения для творческих молодых людей со всей России.

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